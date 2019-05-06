«Недостаток политического опыта»: В США опубликовали доклад о Зеленском

Исследовательская служба при конгрессе Соединенных Штатов сформировала доклад, посвященный избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает RT. В документе говорится, что будущий лидер Незалежной не имеет опыта в политике и государственном управлении. Помимо этого, высказываются опасения, что Москва может склонить его к компромиссному варианту решения вопроса деэскалации конфликта в Донбассе.

« Многих наблюдателей тревожит отсутствие у него (Зеленского — Прим.ред.) опыта внешнеполитической и руководящей деятельности на фоне продолжающегося конфликта с Россией на востоке Украины и в Керченском проливе. У некоторых есть опасения, что Москва может склонить его к некому компромиссному варианту разрешения конфликта, что не соответствует национальным интересам Украины », — говорится в тексте документа.

Несмотря на это, Вашингтон продолжает финансово поддерживать Киев. Таким образом, по мнению российских политологов, США «намерены сохранить контроль над Украиной». Непредсказуемость действий Владимира Зеленского вызывает у американцев некоторую обеспокоенность в том, что он может начать переговоры с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко. В настоящее время штаб избранного президента Украины занимается разработкой стратегии внешней политики.