Младший офицер армии НАТО погибла при взрыве на базе в Латвии

Младший офицер армии Албании Зарифе Хасанай стала жертвой несчастного случая. 32-летняя женщина погибла из-за неосторожного обращения со взрывчаткой. Взрыв прогремел на базе НАТО в лагере Адажи в Латвии.

По данным издания Balkaninsight, помимо Зарифе Хасанай двое военнослужащих получили ранения и были госпитализированы. В каком они состоянии — неизвестно. Бригадный генерал войск Североатлантического Альянса сообщил, что несчастный случай произошел во время учебной миссии.

Зарифе Хасанай участвовала в миссии под названием «Расширенное передовое присутствие». Это масштабная операция НАТО в Восточной Европе, которая направлена на противостояние угрозам безопасности со стороны РФ.

Албания входит в состав НАТО с 2008 года. Армия этой страны принимала участие в нескольких миссиях в различных странах, в числе которых Ирак и Афганистан. В 2012 году в Афганистане был убит офицер спецназа Фети Вогли.

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