Фото: Сногсшибательная Леди Гага сразила публику на ковровой дорожке Met Gala

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Певица блистала на ежегодном балу Института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в невероятном платье-трансформере.

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Фото, видео: Reuters

33-летняя певица Леди Гага стала ведущей ежегодного бала Института костюма Met Gala, который прошел в Метрополитен-музее Нью-Йорка. Подчеркнуть важность доверенной ей роли на мероприятии звезда решила, надев невероятное платье-трансформер от Marc Jacobs, таким образом за несколько минут она продемонстрировала на ковровой дорожке сразу несколько нарядов, оставшись в результате в одном нижнем белье.

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Сначала Леди Гага предстала перед собравшимися в огромном, но при этом роскошном закрытом платье цвета фуксии, которое, как позже выяснилось, оказалось лишь накидкой. Под ним скрывалось не менее пышное, но уже черное платье. Спустя несколько минут звезда показала фотографам следующий наряд — она позировала в облегающем ярко-розовом платье и очках со стразами.

Но и на этом певица не остановилась, она пошла дальше и в результате осталась в одном нижнем белье, колготках и ботинках со стразами на высоких каблуках. Макияж также гармонично дополнил яркий образ. Визажисты прикрепили к лицу Леди Гаги длинные ресницы в стиле кукол Bratz и накрасили губы певицы помадой в тон розовому платью. Секьюрити также сыграли роль в создании образа артистки. Они вышли на ковровую дорожку с зонтами и помогали придерживать пышное платье.

К слову, такой наряд едва ли не обязателен на мероприятии Met Gala. Каждый год на этот бал необходимо надевать одежду в определенном стиле. В этот раз основной темой стал кемпинг. Писательница Сьюзен Зонтаг пояснила, что этот термин в рамках Met Gala подразумевает «стремление к преувеличениям и сочетанию высокого искусства и вульгарного как выразительного средства», либо же «любовь к противоестественному».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в США назвали очередную обладательницу титула «Икона стиля».

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