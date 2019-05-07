Фото: Актриса Мария Кожевникова избавилась от собаки

Актриса, экс-депутат Госдумы и многодетная мама Мария Кожевникова, два месяца назад хваставшаяся в Instagram появлением нового члена семьи — померанского карликового шпица — вынуждена была избавиться от животного.

instagram @ mkozhevnikova

Оказалось, что у старших сыновей — пятилетнего Ивана и четырехлетнего Максима — аллергия на собачью шерсть. Об этом Мария сообщила своим подписчикам, которые живо интересовались судьбой щенка.

«Вы спрашиваете про нашу собачку. К сожалению, нам пришлось ее отдать, так как у старших детей началась аллергия. Поэтому мы вынуждены были передать ее нашим крестным, где наш Пушистик растет и радуется!» — написала актриса.

По словам Кожевниковой, у песика в новом доме веселая компания и он «растет настоящим бандитом». Она и мальчики часто навещают своего бывшего питомца.

Актриса опубликовала трогательное видео, на котором объясняет сыну, как он должен заботиться о маленьком друге, когда щенок только появился в их доме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких царских условиях живут четвероногие любимцы российских звезд шоу-бизнеса.