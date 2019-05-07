Фото: Актриса Мария Кожевникова избавилась от собаки

Актриса, экс-депутат Госдумы и многодетная мама Мария Кожевникова, два месяца назад хваставшаяся в Instagram появлением нового члена семьи — померанского карликового шпица — вынуждена была избавиться от животного.
Оказалось, что у старших сыновей — пятилетнего Ивана и четырехлетнего Максима — аллергия на собачью шерсть. Об этом Мария сообщила своим подписчикам, которые живо интересовались судьбой щенка.
По словам Кожевниковой, у песика в новом доме веселая компания и он «растет настоящим бандитом». Она и мальчики часто навещают своего бывшего питомца.
Актриса опубликовала трогательное видео, на котором объясняет сыну, как он должен заботиться о маленьком друге, когда щенок только появился в их доме.
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