Видео: Отважный пожарный спас кота, три дня просидевшего на верхушке дерева

Отважный пожарный без страховки залез на исполинскую лиственницу, чтобы спасти бездомного кота, который забрался на дерево и три дня не мог спуститься вниз. О бедствующем животном сообщили в соцсетях обитатели поселка Кульдур в Еврейской автономной области. Люди жаловались, что бедолага сидит на ветке на холоде, под дождем и без еды, а спасатели отказываются ехать на вызов, ссылаясь на отсутствие бензина.

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В конце концов спаситель нашелся. Однако задача оказалась непростой — цепляться за сучья и при этом держать в руках перепуганное животное оказалось невозможным. Кота пришлось пересаживать по мере спуска с ветки на ветку, пока он не оказался на земле. Фото героя с благодарностями местные жители опубликовали в интернете.

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