Видео: Известный британский певец появился на вечеринке в «женской» одежде

Британский певец и актер, известный благодаря участию в группе One Direction, Гарри Стайлс появился на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке в «женской» одежде. Для посещения мероприятия он выбрал черный комбинезон с кружевными и прозрачными вставками, сообщает Lenta.ru.

Судя по фото и видео, размещенным в сети, Гарри Стайлс предпочел так называемый гендернофлюидный стиль — образы, в которых используются одновременно элементы как мужской, так и женской одежды. Наряд певца дополнен несколькими кольцами, жемчужной серьгой в ухе, а также обувью на высоком каблуке. На руках британского исполнителя маникюр в черном и белом оттенках.

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Стоит отметить, что больше всего внимания фанаты уделили татуировкам и соскам Гарри Стайлса, просвечивающим через прозрачный верх его комбинезона.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма.

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