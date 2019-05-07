В Мурманской области произошло ЧП с частным самолетом

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Воздушное судно маневрировало по льду озера, когда стойка шасси попала в полынью.

Фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Один человек пострадал при ЧП с частным небольшим самолетом в городе Мончегорск Мурманской области в ночь на вторник, 7 мая.

Как стало известно 5-tv.ru, двухмоторное самодельное воздушное судно под управлением пилота маневрировало по льду, когда стойка шасси попала в полынью. В результате этого он завалился на бок и у него подломилось крыло.

На место происшествия, по данным ТАСС, выехал начальник местного пожарно-спасательного гарнизона. Пилот доставлен в больницу, где его положили на отделение реанимации.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии, которая произошла в воскресенье, 5 мая, в столичном Шереметьево. Рейс Москва — Мурманск экстренно вернулся в аэропорт вылета, где при посадке самолет загорелся. Погиб 41 человек. В настоящее время бортовые самописцы переданы для изучения специалистам и есть уже приоритетная версия произошедшего.

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