В Мурманской области произошло ЧП с частным самолетом

Один человек пострадал при ЧП с частным небольшим самолетом в городе Мончегорск Мурманской области в ночь на вторник, 7 мая.

Как стало известно 5-tv.ru, двухмоторное самодельное воздушное судно под управлением пилота маневрировало по льду, когда стойка шасси попала в полынью. В результате этого он завалился на бок и у него подломилось крыло.

На место происшествия, по данным ТАСС, выехал начальник местного пожарно-спасательного гарнизона. Пилот доставлен в больницу, где его положили на отделение реанимации.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии, которая произошла в воскресенье, 5 мая, в столичном Шереметьево. Рейс Москва — Мурманск экстренно вернулся в аэропорт вылета, где при посадке самолет загорелся. Погиб 41 человек. В настоящее время бортовые самописцы переданы для изучения специалистам и есть уже приоритетная версия произошедшего.