Ошибка пилотов или диспетчеров? В СК назвали приоритетные версии крушения SSJ-100

, 6:16 Эфирная новость 1 716

В Следственном комитете России рассматривается целый ряд версий крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, Пятый канал

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Особое внимание в расследовании причин крушения рейса 1492 в «Шереметьево» уделят действиям пилотов и диспетчеров. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Кроме того, в числе основных версий остаются техническое состояние лайнера и неблагоприятные метеоусловия.

Первые выводы можно будет делать, когда расшифруют записи черных ящиков. Накануне их доставили специалистам. Сегодня возможно начнется процедура опознания жертв авиакатастрофы. Минтранспорта совместно с «Аэрофлотом» подготовили номера в гостиницах для родственников пострадавших и погибших в результате трагедии. Всего планируется разместить 25 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что параметрический самописец самолета Superjet 100, сгоревшего при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево», серьезно поврежден.

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