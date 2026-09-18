Будет холодно с горячими батареями: что нужно проверить в квартире до морозов

Перед наступлением зимы в квартире нужно проверить окна и щели

До наступления настоящих холодов квартиру стоит проверить заранее. Даже если отопление работает исправно, часть тепла может уходить через окна, двери и другие места, которые в теплое время года практически незаметны. Из-за этого в комнатах становится прохладнее, а желание увеличить отопление может привести к дополнительным расходам.

Подготовка квартиры к зиме не обязательно означает покупку дорогих материалов или масштабный ремонт. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Где чаще всего теряется тепло

Окна — одно из первых мест, которое стоит проверить перед холодами. Со временем уплотнители могут изнашиваться, а в районе рам появляются небольшие зазоры. Летом их практически невозможно заметить, но зимой через них начинает поступать холодный воздух.

Проверить окна можно в обычный осмотр. Закройте створку и обратите внимание, нет ли ощущения сквозняка в районе рамы. Также стоит проверить состояние резиновых уплотнителей: они не должны быть повреждены или заметно деформированы.

Если проблема связана с изношенным уплотнителем, не обязательно сразу менять все окно. Иногда достаточно заменить только этот элемент. Это значительно дешевле полноценной замены конструкции.

Проверьте входную дверь

Холодный воздух может поступать в квартиру и через входную дверь. Особенно заметно это бывает в районе нижней части полотна и по периметру коробки.

Перед зимой стоит проверить, насколько плотно закрывается дверь и нет ли щелей. Если между полотном и коробкой остается зазор, его можно устранить с помощью подходящего уплотнителя.

Отдельного внимания требует пространство под дверью. Если оттуда заметно тянет холодом, дополнительная защита поможет уменьшить поступление воздуха из подъезда.

Освободите батареи от препятствий

Даже исправная батарея не сможет эффективно отдавать тепло, если ее закрывает крупная мебель, плотные декоративные панели или тяжелые шторы.

Перед началом отопительного сезона стоит освободить пространство вокруг радиаторов. Теплому воздуху необходимо свободно подниматься и распространяться по комнате.

Если шторы закрывают батарею, они также могут мешать нормальному движению теплого воздуха. Их можно использовать вечером для дополнительного комфорта возле окон, но важно не перекрывать отопительный прибор полностью.

Проверьте вентиляцию

Подготовка квартиры к холодам — это не только сохранение тепла, но и нормальный воздухообмен. Перед зимой стоит убедиться, что вентиляционные отверстия не перекрыты мебелью или другими предметами.

Закрывать вентиляцию ради того, чтобы «не выпускать тепло», не стоит. Воздухообмен необходим для поддержания нормального качества воздуха в помещении.

Если вентиляция работает плохо, а в квартире постоянно появляется ощущение духоты или сырости, проблему лучше выяснить до наступления холодов.

Не держите окно постоянно приоткрытым

Зимой многие пытаются поддерживать свежий воздух с помощью постоянно приоткрытого окна. Однако при таком режиме квартира непрерывно теряет тепло.

Более рациональный вариант — кратковременное интенсивное проветривание. Окно можно открыть полностью на несколько минут, после чего закрыть его и дать помещению снова прогреться.

Такой подход позволяет обновить воздух, не оставляя помещение надолго в режиме постоянного охлаждения.

Используйте шторы и ковры с пользой

Некоторые способы сделать квартиру теплее не требуют ремонта. Например, плотные шторы могут уменьшить ощущение холода от окон в вечернее время.

Ковры также делают помещение более комфортным, особенно если пол холодный. Это особенно заметно в комнатах с плиткой или другими покрытиями, которые быстро ощущаются как холодные.

При этом текстиль не должен мешать отоплению. Если плотные шторы полностью закрывают батарею, их лучше отодвинуть.

Проверьте щели, прежде чем покупать утеплитель

Перед тем как тратить деньги на различные утепляющие материалы, стоит сначала определить, откуда именно поступает холодный воздух.

Если проблема связана с небольшим зазором возле окна или двери, не имеет смысла покупать дорогостоящие решения для всей квартиры. Сначала стоит устранить конкретный источник сквозняка.

Такой подход помогает избежать ненужных расходов и одновременно понять, действительно ли квартире требуется дополнительное утепление.

Что можно сделать уже сейчас

Подготовка квартиры к зиме может начаться с нескольких простых действий. Проверьте окна и дверные уплотнители, освободите батареи, убедитесь, что вентиляция не перекрыта, а мебель не мешает движению теплого воздуха.

Также стоит заранее проверить состояние штор, ковров и других вещей, которые используются в холодный сезон. Если какие-то предметы уже есть дома, их грамотное использование позволит обойтись без новых покупок.

Главный принцип — сначала найти причину потери тепла, а уже потом решать, нужно ли что-то приобретать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.