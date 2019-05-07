Савичева поздравила Фадеева с днем рождения, несмотря на прекращение отношений

Известная российская поп-исполнительница Юлия Савичева поздравила своего «учителя», музыкального продюсера Максима Фадеева с днем рождения. Певица разместила трогательный пост на своей странице Instagram.

«С Днем рождения, учитель Максим Фадеев! Долгих лет, здоровья и процветания!» — написала звезда.

Instagram @yuliasavicheva

Перед тем, чтобы выразить признательность имениннику, теледиву не остановило даже то, что с момента расторжения договора она с Фадеевым так и не общалась. Продюсер сумел построить артистке грандиозную карьеру и добиться успеха на проекте «Фабрика звезд». Савичева его называла своим «вторым отцом» и не скрывала, что многим ему обязана. Однако в 2018 году она приняла решение отправиться в «свободное плавание».

По мнению поклонников, теплым отношениям певицы с Фадеевым пришел конец. Как отмечает Teleprogramma.pro, продюсер даже не поздравил свою подопечную с днем рождения. Впрочем, по словам Юлии, он слишком занят и часто забывает о важных датах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Савичева умилила поклонников фото в деревенском стиле.