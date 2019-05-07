Видео: Драка чайных промоутеров и художников на Невском проспекте в Петербурге

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После массовой драки промоутеров сомнительного чайного магазина и уличных художников задержаны 13 человек, один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @public167597091

Очередная выходка чайных промоутеров в Петербурге закончилась возбуждением уголовного дела и задержанием 13-ти человек. Вечером 6 мая группа молодчиков, вооруженных перцовыми баллончиками, напала на уличных художников на Невском проспекте. Инцидент произошел из-за того, что один из живописцев якобы сделал замечание одному парню из-за навязчивой «работы» с прохожими.

Девушка промоутера сбегала в чайный магазин Hangetsu Tea за подмогой. Несколько человек подошли к уличным художникам и начали избивать того, который повздорил с парнем. Другим живописцам досталось не меньше. Агрессивно настроенные молодые люди стали брызгать из перцовых баллончиков в остальных мастеров искусства.

Несколько живописцев пришли на выручку пострадавшему коллеге и даже дали сдачи чайным промоутерам. Вскоре на место массовой драки приехали полицейские, которые задержали 13 человек, в том числе и нескольких несовершеннолетних. Один из художников был госпитализирован, но после оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение.

«По факту получения телесных повреждений возбуждено уголовное дело по статье „Побои“. Несовершеннолетние граждане после разбирательства были переданы родителям. В отношении шести совершеннолетних граждан составлены протоколы об административном правонарушении по мелкому хулиганству. В настоящее время по данному факту проводится разбирательство», — сообщил представитель ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге закрыли магазин чая с агрессивными промоутерами. Представители марки Hangetsu Tea не стеснялись применять физическую силу и оскорблять потенциальных покупателей.

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