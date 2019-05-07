Конструктора Новожилова проводили в последний путь самолеты с репетиции Парада

Советский и российский инженер Генрих Новожилов, главный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, был похоронен во вторник, 7 мая, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Проводить в последний путь ученого пришли родные и близкие, а также большое число работников, лично знавших академика.

Чтобы почтить память великого авиаконструктора, свой обратный маршрут изменили созданные им военно-транспортные самолеты Ил-76, участвовавшие в воздушной части репетиции Парада Победы в Москве. Во время траурной церемонии они пролетели над кладбищем, проводив в последний путь гениального создателя.

Траурные мероприятия прошли со всеми воинскими почестями. Прогремели выстрелы из оружий, команду которым дало Минобороны, а гроб, обернутый национальным флагом, был доставлен на место захоронения на пушечном лафете в сопровождении почетного караула.

В Москве и Петербурге прошла генеральная репетиция Парада Победы

День прощания с Новожиловым стал настоящей трагедией в судьбах многих людей. По словам его знакомых, он был не только талантливым авиаконструктором, но и человеком с большим добрым сердцем. За свою жизнь он сумел оставить не только огромный след в истории, но и сыграть значительную роль в судьбах своих знакомых.

«Я благодарен ему за все советы, которые он мне давал, он обладал непревзойденными человеческими качествами. Нам его будет очень не хватать», — цитирует ТАСС главу Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

Генрих Новожилов скончался 28 апреля в возрасте 93 лет. За свою жизнь он дважды становился Героем Социалистического Труда, а также лауреатом Ленинской премии и премии правительства Российской Федерации. В 2005 году он заработал звание Заслуженного конструктора Российской Федерации. На его счету большое количество медалей и орденов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Элину Быстрицкую похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.