Конструктора Новожилова проводили в последний путь самолеты с репетиции Парада

, 17:16 Видео 44

Инженер был похоронен во вторник, 7 мая, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, Пятый канал

Советский и российский инженер Генрих Новожилов, главный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, был похоронен во вторник, 7 мая, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Проводить в последний путь ученого пришли родные и близкие, а также большое число работников, лично знавших академика.

Чтобы почтить память великого авиаконструктора, свой обратный маршрут изменили созданные им военно-транспортные самолеты Ил-76, участвовавшие в воздушной части репетиции Парада Победы в Москве. Во время траурной церемонии они пролетели над кладбищем, проводив в последний путь гениального создателя.

Траурные мероприятия прошли со всеми воинскими почестями. Прогремели выстрелы из оружий, команду которым дало Минобороны, а гроб, обернутый национальным флагом, был доставлен на место захоронения на пушечном лафете в сопровождении почетного караула.

В Москве и Петербурге прошла генеральная репетиция Парада Победы

День прощания с Новожиловым стал настоящей трагедией в судьбах многих людей. По словам его знакомых, он был не только талантливым авиаконструктором, но и человеком с большим добрым сердцем. За свою жизнь он сумел оставить не только огромный след в истории, но и сыграть значительную роль в судьбах своих знакомых.

«Я благодарен ему за все советы, которые он мне давал, он обладал непревзойденными человеческими качествами. Нам его будет очень не хватать», — цитирует ТАСС главу Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

Генрих Новожилов скончался 28 апреля в возрасте 93 лет. За свою жизнь он дважды становился Героем Социалистического Труда, а также лауреатом Ленинской премии и премии правительства Российской Федерации. В 2005 году он заработал звание Заслуженного конструктора Российской Федерации. На его счету большое количество медалей и орденов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Элину Быстрицкую похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:40
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
17:29
Глава столичного ЖКХ Гасангаджиев отправлен в отставку
17:22
«Самый крупный некрополь в Москве»: Разин накануне Радоницы посетил могилу сына
17:16
Конструктора Новожилова проводили в последний путь самолеты с репетиции Парада
17:10
«Мечтай со мной»: волонтеры помогли исполниться желанию десятилетнего мальчика
17:03
К 2021 году «Промсвязьбанк» сможет кредитовать до 70% предприятий ОПК
16:50
Жванецкий пропустит фестиваль в Эстонии из-за сложного перелома
16:45
Ведущая MTV погибла в Дагестане, став жертвой двух ДТП подряд
16:40
Склад на территории аэродрома вспыхнул в Великобритании — кадры с места
16:36
Пилот сбитого ЛНА под Триполи истребителя захвачен в плен
16:30
«Поднимите пятую точку»: чиновница из ХМАО нагрубила жителям региона в соцсетях
16:23
В Москве и Петербурге прошла генеральная репетиция Парада Победы
16:14
В Пермском крае полыхает здание завода — видео с места
16:03
«Я помню. Я горжусь»: история старшего сержанта Андрея Фадеева
15:55
«Горячо»: Эмили Ратаковски вышла в свет с оголенной грудью и крыльями на голове
15:48
Инвалид из Анапы проиграл суд, пытаясь взыскать с Бузовой и Баскова миллион
15:44
Опубликовано новое видео спасения пассажиров Superjet 100 в «Шереметьево»
15:35
У уличных торговцев в Петербурге начали изымать товар
15:33
Стало известно, как Путин проведет остаток майских праздников
15:25
Константин Богомолов выложил романтическое видео с Ксенией Собчак

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

27 работ Пятого канала вышли в финал ежегодного конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд». Пятый канал стал финалистом в рекордном количестве номинаций.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сериалы Пятого канала получили награды фестиваля Detective FEST

Сериал Пятого канала «Стражи Отчизны» признан победителем в жанровой номинации — телевизионные сериалы детективной и правоохранительной тематики.

5-tv.ru

Реклама