Европейские эксперты высоко оценивают первый год после инаугурации Путина

Западная пресса в эти дни активно обсуждает неудачу выбранной Европой и США тактики давления на Россию.

С момента инаугурации Владимира Путина прошел год — эксперты подводят итоги. Деятельность президента оценивают положительно, отмечая, он сохранил высокий уровень доверия граждан, а внешняя политика нашей страны вызывает уважение даже у оппонентов.

Бельгийский аналитический ресурс EU Reporter, один из самых авторитетных в Европе, посвятил проблеме неэффективности санкций целую статью.

«Сегодня даже скептически настроенные эксперты дают оптимистичный прогноз по российскому бюджету до 2020 года. Таким образом, предусмотрительная бюджетная политика Путина помогла ему выполнить амбициозные обещания в социальной сфере, несмотря на массированное внешнее давление. Он сделал это, не прибегая к популистским мерам», — заключает издание.

Кроме того журналисты признают — в политике Путин готов искать компромисы и участвовать в равном и взаимовыгодном диалоге с Западом, однако он никогда не станет жертвовать российским суверенитетом и национальными интересами.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, США начинает признавать, что политика давления на РФ не дает никаких результатов.