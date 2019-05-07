Европейские эксперты высоко оценивают первый год после инаугурации Путина

, 20:46 Эфирная новость 116

Президент России сохранил высокий уровень доверия граждан, а внешняя политика нашей страны вызывает уважение даже у оппонентов, — подчеркивают зарубежные аналитики.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Kremlin Pool, Пятый канал

Западная пресса в эти дни активно обсуждает неудачу выбранной Европой и США тактики давления на Россию.

С момента инаугурации Владимира Путина прошел год — эксперты подводят итоги. Деятельность президента оценивают положительно, отмечая, он сохранил высокий уровень доверия граждан, а внешняя политика нашей страны вызывает уважение даже у оппонентов.

Бельгийский аналитический ресурс EU Reporter, один из самых авторитетных в Европе, посвятил проблеме неэффективности санкций целую статью.

«Сегодня даже скептически настроенные эксперты дают оптимистичный прогноз по российскому бюджету до 2020 года. Таким образом, предусмотрительная бюджетная политика Путина помогла ему выполнить амбициозные обещания в социальной сфере, несмотря на массированное внешнее давление. Он сделал это, не прибегая к популистским мерам», — заключает издание.

Кроме того журналисты признают — в политике Путин готов искать компромисы и участвовать в равном и взаимовыгодном диалоге с Западом, однако он никогда не станет жертвовать российским суверенитетом и национальными интересами.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, США начинает признавать, что политика давления на РФ не дает никаких результатов.

Читайте также

В США назвали условие для снятия санкций с России

Политическая шизофрения Болтона: Переворота в Венесуэле нет, но хотим смены власти
Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:17
В результате наезда на группу малышей в Японии погибли двое
13:07
«Хочу видеть его в команде» — тренер «Зенита» о судьбе Кокорина
12:58
Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок
12:50
Макс Барских попал в страшную аварию на дороге в США — фото
12:46
О гибели группы при сходе лавины на Алтае рассказали выжившие девушки
12:33
Не стало автора песни «Прекрасное далеко» Евгения Крылатова
12:23
Фотопрогноз: На кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл?
12:14
В центре Москвы найдено тело полицейского
12:07
Прогноз на полуфинал Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм»
12:00
В честь 9 мая Одноклассники запустят онлайн-акцию «Бессмертный полк»
11:53
Андрею Мерзликину грозит срок за незаконное пересечение молдавской границы
11:41
Иран отказался от части обязательств по ядерной сделке
11:35
Акция «Бессмертный полк» проходит в Сирии
11:25
Музыканты из ВКонтакте станут участниками крупнейших европейских фестивалей
11:20
«Я себя резала»: Гузеева впала в глубокую депрессию после смерти матери
11:09
Российских учителей научат правилам поведения в соцсетях
10:57
На юге Сицилии продают дома за один евро
10:50
Видео: В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией
10:45
Агрессивный маркетинг: в Петербурге промоутеры чая с кулаками отвоевывают территорию
10:18
США направляют госпитальное судно в Венесуэлу

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

27 работ Пятого канала вышли в финал ежегодного конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд». Пятый канал стал финалистом в рекордном количестве номинаций.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сериалы Пятого канала получили награды фестиваля Detective FEST

Сериал Пятого канала «Стражи Отчизны» признан победителем в жанровой номинации — телевизионные сериалы детективной и правоохранительной тематики.

5-tv.ru

Таблоид

«По гамбургерному счету» — ТОП-5 мест с лучшими бургерами Петербурга

Бургер — это давно уже не «котлета в булке», а целая философия, не лишенная гурманства и эстетства. Какой он — идеальный бургер? На поиски для 5-tv.ru отправилась ресторанный критик Таисия Токовая.

Про еду