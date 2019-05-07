«Не приходил домой»: родные Тюльпановой рассказали о предательстве Кержакова

Футболист Александр Кержаков очень плохо относился к бывшей супруге — Милане Тюльпановой — во время ее беременности, хотя на тот момент она вдобавок переживала смерть отца. Однако все эти факты спортсмена нисколько не смущали. Несколько раз он даже не приходил домой. Об этом во время передачи на телеканале «Россия-1» рассказали родственники девушки, передает Teleprogramma.Pro.

«Он в какой-то момент не приходил домой, в какой-то момент он вообще не ночевал дома, а через какой-то промежуток времени он исчез на месяц», — сказала мать Тюльпановой.

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Сама бывшая жена Александра Кержакова во время передачи выразила подозрение, что ее брак с футболистом состоялся только из-за того, что она являлась дочерью сенатора. Такие мысли у девушки возникли, исходя из того, как Кержаков начал с ней обращаться после смерти отца.

«Наверное, для него это в какой-то степени тоже была трагедия, но совсем по другим обстоятельствам, не таким, как у меня», — открыто заявила Милана Тюльпанова.

Девушка до сих пор не может забыть того, как она плакала, а Кержаков говорил, что устал от этого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшие супруги развелись 23 апреля. Начиная с 2018 года, они не могли решить, с кем останется их общий сын Артемий, которому недавно исполнилось два года. В результате футболист решил поставить точку в этой судебной тяжбе. Мальчик остался с матерью.