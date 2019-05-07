«Талия уже не та!» Поклонники разглядели у Регины Тодоренко целлюлит

, 20:09 Фото 680

Подписчики упрекнули телеведущую в излишней полноте.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Поклонники телеведущей Регины Тодоренко набросились на нее с критикой после очередного снимка в купальнике. По их мнению, сейчас бывшая звезда «Орла и решки» выглядит не настолько хорошо, чтобы публиковать фотографии, на которых она полураздета.

Instagram @reginatodorenko
 

«Сплошной целлюлит», — съязвил пользователь.

«Ноги заплыли!» — «высказался» другой.

«Ну и зачем такое публиковать?» — озадачился юзер.

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Другие же комментаторы решили встать на защиту Тодоренко. Так, одна из подписчиц заявила, что критиковать телеведущую могут только те, кто не знает, что такое роды. Она, наоборот, сохранила превосходную форму, считает поклонница. Но вот подобный «свободный» купальник Регине Тодоренко лучше не надевать, поскольку он ее портит, добавила эта же подписчица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Влад Топалов выложил «постельное» видео с участием Регины Тодоренко.

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