«Талия уже не та!» Поклонники разглядели у Регины Тодоренко целлюлит

Поклонники телеведущей Регины Тодоренко набросились на нее с критикой после очередного снимка в купальнике. По их мнению, сейчас бывшая звезда «Орла и решки» выглядит не настолько хорошо, чтобы публиковать фотографии, на которых она полураздета.

Instagram @reginatodorenko