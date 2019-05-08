Видео: Пять человек погибли, 18 пострадали в результате взрыва у храма в Пакистане

Пятеро погибли, в том числе трое полицейских, и по меньшей мере 18 человек пострадали в результате взрыва в районе храма Дата Дарбар в пакистанском Лахоре в среду, 8 мая, сообщает телеканал GeoTV со ссылкой на местные власти.

По словам представителей полиции, взорвался фургон сил спецназа Пенджаба. На месте происшествия работают спасатели. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Известно, что четверо пострадавших в результате взрыва находятся в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младший офицер армии НАТО погибла при взрыве на базе в Латвии. 32-летняя женщина скончалась в результате неосторожного обращения со взрывчаткой.