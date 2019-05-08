Анджелина Джоли оскорбила Селин Дион отказом от съемок в биографической ленте

Судьба биографического мюзикла о певице Селин Дион оказалась под вопросом после того, как актриса Анджелина Джоли отказалась от главной роли. Это стало полной неожиданностью для 51-летней канадки, пишет издание Radar Online.

Источник сообщает, что Селин Дион давно вынашивала планы о музыкальном байопике. В этой ленте она хотела рассказать об отношениях с мужем Рене Анжелилом, который скончался в 2016 году после продолжительной болезни. В свою очередь Анджелина Джоли сослалась на не отсутствие времени, чем обидела приятельницу.

«Их дружба, безусловно, не переживет этого, а отказ актрисы уровня Энджи может стать концом и для всего проекта», — заявил инсайдер из окружения знаменитой исполнительницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страдающая от паралича Джоли написала завещание.