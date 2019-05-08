На юге Сицилии продают дома за один евро

, 10:57 202

Около ста заброшенных домовладений в городе Муссомели выставлены на продажу по специальной программе.

Фото: globallookpress.com

Администрация города Муссомели на юге Сицилии выставила на продажу около сотни домов по цене чашки кофе, пишет URA.RU.

Покупателям предлагается приобрести жилье за один евро, но на специальных условиях. Новый хозяин должен в течение года отреставрировать недвижимость. В противном случае он лишится страхового депозита в семь тысяч евро.

Журналисты подсчитали, что ремонт одного квадратного метра дома в Муссомели обойдется в 313 евро. Кроме этих затрат, покупатель обязан заплатить взнос почти в шесть тысяч евро. Власти городка организовали эту программу из-за оттока местного населения в крупные города. В ближайшее время на продажу еще около 400 домов.

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