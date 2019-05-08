На юге Сицилии продают дома за один евро

Администрация города Муссомели на юге Сицилии выставила на продажу около сотни домов по цене чашки кофе, пишет URA.RU.

Покупателям предлагается приобрести жилье за один евро, но на специальных условиях. Новый хозяин должен в течение года отреставрировать недвижимость. В противном случае он лишится страхового депозита в семь тысяч евро.

Журналисты подсчитали, что ремонт одного квадратного метра дома в Муссомели обойдется в 313 евро. Кроме этих затрат, покупатель обязан заплатить взнос почти в шесть тысяч евро. Власти городка организовали эту программу из-за оттока местного населения в крупные города. В ближайшее время на продажу еще около 400 домов.

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