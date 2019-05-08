Российских учителей научат правилам поведения в соцсетях

Министерство просвещения РФ рассмотрит возможность подготовки рекомендаций для учителей по безопасному ведению социальных сетей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ главы ведомства Ольги Васильевой на депутатский запрос.

В обсуждении будут участвовать представители Профсоюза работников народного образования. Ожидается, что составление правил поведения в соцсетях начнется в новом учебном году.

Министр просвещения объяснила необходимость подобных рекомендаций особой значимостью имиджа преподавателя в условиях повсеместного распространения интернета и социальных медиа.

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