Украина не намерена признавать выдаваемые украинцам паспорта России

Киевские власти назвали выдачу паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса незаконной и обратились к другим странам с просьбой признать недействительными эти документы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского премьера Владимира Гройсмана.

Глава правительства заявил, что использование российского паспорта при пересечении госграницы и использование его на территории страны будет запрещено на законодательном уровне.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого желают и подпадают под действие президентского указа.

Ранее депутат Рады призвал «обезлюдить» Донбасс. Об этом писал 5-tv.ru.