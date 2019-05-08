В Петербурге расследуют историю маленькой девочки, которая жила в квартире с крысами

Социальные службы Калининского района Петербурга изъяли из семьи восьмилетнюю девочку, которая жила в заваленной мусором квартире с крысами.

Жуткие условия жизни ребенка в двухкомнатной квартире вместе с мамой, бабушкой и сотней декоративных грызунов были выявлены в ходе визита органов опеки.

«Действительно квартира в антисанитарном состоянии: более ста декоративных крыс, но они живут не вольерах, везде бегают, в том числе и по столам. Ребенка сразу же изъяли из семьи», — сообщили ТАСС в администрации Калининского района.

Ранее на состояние ребенка пожаловался социальный педагог школы. Девочку поместили в Детскую городскую клиническую больницу № 5, где она пройдет реабилитацию. С ее матерью будут беседовать соцработники, женщину могут лишить родительских прав. По данным администрации района, в семье девочки никто не работает, а единственный доход — пенсия бабушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жительнице Мытищ, которая годами прятала детей в захламленной квартире.