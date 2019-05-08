Анна Седокова выложила сексуальное видео в бассейне назло критикам

36-летняя певица Анна Седокова опубликовала в Instagram провокационное видео, снятое на отдыхе в Турции. На этих кадрах звезда игриво позирует в бикини прежде чем прыгнуть в бассейн. При этом камера засняла ее роскошную фигуру со всех сторон.

«Иногда размер проблемы зависит от ракурса, с которого ты на нее смотришь», — написала артистка в комментариях.

Некоторые подписчики увидели в этом сообщении ответ тем критикам, которые акцентировали внимание на целлюлите. Эта история едва не подорвала уверенность Седоковой в своей красоте. Однако многочисленные поклонники и друзья смогли развеять сомнения. Они засыпали кумира комплиментами и смогли убедить в том, что она идеал для большинства женщин.

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