Неприемлемая ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы (СВПД) сложилась из-за отказа США от своих обязательств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 8 мая, по итогам встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

« Нам, как я понимаю, в качестве главного вопроса предстоит обсудить неприемлемую ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, ситуацию, которая сложилась из-за безответственного поведения Соединенных Штатов, которые отказались от своих обязательств, закрепленных Советом Безопасности ООН соответствующей резолюцией », — заявил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Москва и Тегеран договорились работать со всеми сторонами СВПД, кроме Вашингтона.

Накануне Иран уведомил послов Великобритании, Германии, Китая, Франции и России о прекращении выполнения части обязательств, предусмотренных СВПД. Президент исламской республики Хасан Роухани дал европейским странам 60 дней на переговоры и выполнение обязательств, предусмотренных соглашением, по взаимодействию в банковской и нефтяной сфере. На этот период Тегеран приостанавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана.

Годом ранее Вашингтон официально объявил о своем выходе из СВПД и восстановлении ранее снятых санкций против Тегерана, которые среди прочего предусматривали наложение рестрикций на страны, ведущие сотрудничество с Ираном в экономической сфере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Иран отказался от части обязательств по ядерной сделке.