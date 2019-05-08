«Неудачная шутка»: Андрей Мерзликин о пересечении границы Украины

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Актер прокомментировал свой ролик в Instagram, вызвавший общественный резонанс.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Коротаев, Instagram @merzlikinandrey

Актер Андрей Мерзликин прокомментировал свой ролик в Instagram, на котором он якобы пересекает границу Украины. С недавнего времени граница Незалежной для артиста закрыта. Однако, отдыхая в Молдавии, он оказался рядом с молдавско-украинской границей.

Тогда Мерзликин, как выяснилось, решил пошутить и на камеру пробежаться по рапсовому полю, которое, по его же словам, является территорией Незалежной. Однако юмор актера оказался не понят.

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Дошло даже до того, что видео прокомментировала представитель пограничной полиции Молдавии. Сейчас ведомство изучает ролик, чтобы установить, действительно лм Андрей Мерзликин пересек границу. Если данный факт подтвердится, то ему грозит лишение свободы.

«Если все же мое желание пробежаться по цветущему полю Молдавии в сторону границы с Украиной, оказалось не совсем удачной шуткой, значит мое чувство юмора меня подвело», — написал Андрей Мерзликин после поднявшегося шума.

Ранее 5-tv.ru публиковал сам ролик.

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