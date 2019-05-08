Андрею Мерзликину грозит срок за незаконное пересечение молдавской границы

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Российскому актеру могут присудить штраф или лишение свободы, если будет доказано, что он незаконно пересек молдавско-украинскую границу.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин, Instagram @merzlikinandrey

Актеру Андрею Мерзликину, заявившему в сети о незаконном пересечении молдавско-украинской границы, может грозить штраф в размере двух тысяч долларов или лишение свободы на два года, об этом в среду, 8 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раису Новицки.

«Если будет установлено, что он нарушил государственную границу, то актер будет наказан в соответствии с 362-й статьей Уголовного кодекса Молдавии, касающейся незаконного перехода госграницы. Эта статья предусматривает выплату штрафа в размере до 750 условных единиц (около 2000 долларов — Прим.ред.), неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет», — заявила Раиса Новицки.

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В данный момент ведомство изучает обстоятельства инцидента, чтобы выяснить — действительно ли Андрей Мерзликин незаконно пересек границу Молдавии и Украины.

В свою очередь украинские власти заявили, что причин утверждать, что российский актер пересек границу — нет.

«Это может быть любое поле. То есть утверждать, что он находился именно на государственной границе, сейчас нет никаких оснований», — заявил пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Андрей Мерзликин незаконно пересек границу Украины. Российский актер, которому власти Незалежной запретили въезд на территорию страны, решил воспользоваться моментом на молдавско-украинской границе.

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