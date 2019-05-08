«Неповторимая!»: Фанаты в восторге от нового соблазнительного образа Таисии Повалий

Украинская певица Таисия Повалий поразила поклонников своей безупречной внешностью. В Instagram появились снимки с фотосессии для обложки ее будущего нового альбома.

Instagram @tpovaliyofficial

На черно-белых снимках 54-летняя артистка сидит перед зеркалом, а над ее образом «колдуют» визажисты.

«Фотосессия с любимыми», — подписала она снимки.

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Поклонники певицы пришли в полный восторг от ее нового образа и засыпали ее комплиментами: «Любимая, шикарная, прекрасная дива!», «Просто огонь! Как всегда неотразимы», «Нежная, милая, неповторимая!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как поменялась внешность Таисии Повалий после пластики.