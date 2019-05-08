Фото: Непогода могла стать причиной смертельного ДТП в подмосковной Лобне

В подмосковной Лобне в результате ДТП один человек погиб, еще трое получили ранения. Как стало известно 5-tv.ru, вечером 8мая автомобиль марки Daewoo, пытаясь обогнать фуру, выехал на встречную полосу. По ней в этот момент двигался автобус, в котором находились 20 пассажиров. Водитель легковушки не успел уйти от столкновения и машину отбросило под движущийся грузовик.

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По словам очевидцев, в Daewoo находились четверо молодых людей. Водителя зажало искореженным металлом. Один пассажир застрял в лобовом стекле, других вытащили с заднего сиденья. Кто именно погиб из ехавших в иномарке, пока не уточняется.

По предварительной версии, причиной ДТП могла стать обрушившаяся на регион вечером непогода — в момент аварии шел сильный ливень. На месте ЧП работают правоохранители. Обстоятельства аварии выясняются.

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