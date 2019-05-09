Видео: Кокорин и Мамаев могут не доехать до колонии и вскоре выйти на свободу

, 2:02 Эфирная новость 2 431

Приговор по делу о резонансных драках в Москве с участием известных российских футболистов огласили в Пресненском суде столицы 8 мая. Адвокаты намерены подать апелляцию.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Пятый канал

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 263

Приговор по самому скандальному делу последних месяцев Кокорина и Мамаева оставил чувство незавершенности. Хулиганы получили реальные сроки. 18 и 17 месяцев колонии. Плюс месяц — за стул. Но с учетом времени в СИЗО — полгода. Да и до колонии могут не доехать, если адвокаты умело подадут апелляцию. Есть и вовсе шанс на УДО — к началу нового футбольного сезона. Как уже шутят — строже других наказан стул — вещдок постановили уничтожить.

Из суда — в автозаз, и снова в СИЗО. Скандальный матч длинною в семь месяцев завершился для футболистов реальными сроками. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл — по полтора года, хавбек «Краснодара» Павел Мамаев — год и пять месяцев колонии общего режима. На оглашение приговора спортсмены прибыли веселым, шутили и улыбались. Последнее слово судьи встречали с угрюмыми лицами, опустив головы. Адвокаты готовятся к апелляции.

«Апелляцию подадим обязательно, приговор построен на показаниях потерпевших, приговор формальный», — говорит адвокат Александра Кокорина — Татьяна Стукалова.

Семьи футболистов также шокированы приговором. Матери братьев Кокориных стало плохо после оглашения приговора, да и супруги спортсменов, похоже, ожидали наказания помягче. Они спешат поскорее покинуть здание суда. А вот коллеги по спортивному цеху настроены позитивно.

Тренерский штаб более сдержан, но подтверждает — Александра Кокорина, его контракт с «Зенитом» истекает летом, рады видеть в составе нынешнего чемпиона российской футбольной лиги.

«Кокорина я хотел бы видеть. На следующей неделе после встречи с руководством мы будем понимать кого и сколько игроков мы можем взять, и будем от этого отталкиваться, с кем мы можем расстаться», — сказал главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Судя по приподнятому настроению сегодняшним утром, Кокорин и Мамаев ждали приговора помягче. Особенно когда позже стало известно — одно из отягчающих обстоятельств обвинения в хулиганстве, предварительный сговор, суд не усмотрел. Но поблажек не было. Виновны. Зато потерпевшая сторона, например, чиновник Минпромторга Пак приговором удовлетворен.

Криминальные похождения Кокориных и Мамаева начались после игры «Зенита» и «Краснодара» в Питере. Друзья, на поле выступавшие соперниками, после отправились праздновать в Москве. И утром 8 октября. Сначала повздорили с водителем телеведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком — конфликт закончился дракой.

В распоряжении 5-tv.ru имеется запись камер наблюдения, где видно, как футболисты ударами гоняют мужчину по тротуару у ресторана. А потом в другом кафе Кокорин-старший ударил стулом Дениса Пака.

О скандале быстро стало известно, и дебоширы сами явились в полицию, не дожидаясь объявления в розыск. Но, кажется, рассчитывали отделаться наказанием попроще. Кстати, стул, которым Кокорин бил Пака, суд постановил уничтожить. До сегодняшнего дня он хранился как улика.

Не исключено, что в колонии Кокорин И Мамаев пробудут недолго. С октября они находятся в СИЗО, а там один день считается за полтора. Выходит, десять с половиной месяцев. А учитывая время, которое потребуется на апелляции и возможность условно-досрочного освобождения, до колонии футболисты могут и вовсе не доехать, и вскоре выйти на свободу.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 263
8 мая
Реакция Кокорина и Мамаева: Футболистов приговорили к реальным срокам
8 мая
«Карающий» стул Кокорина «приговорили» к уничтожению — видео
8 мая
Трансфер «на кичу»: Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
8 мая
«Ждем-ждем» — Дзюба будет рад видеть Кокорина в «Зените» после приговора
8 мая
Кокорина и Мамаева доставили в суд для оглашения приговора
8 мая
«Хочу видеть его в команде» — тренер «Зенита» о судьбе Кокорина
6 мая
Александр Кокорин расплакался, произнося последнее слово в суде
6 мая
Вина доказана: Кокорину и Мамаеву грозят реальные тюремные сроки
6 мая
«Они это заслужили» — чемпион России Кокорин из зала суда о победе «Зенита»
5 мая
Кокорин получит медаль чемпиона России по футболу, находясь в СИЗО

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

5:05
Стало известно, почему у ребенка Меган Маркл и принца Гарри такое странное имя
4:42
Видео: Самодельное взрывное устройство обнаружено у Черкизовского пруда в Москве
4:15
Видео: Нерпенка спасли волонтеры из Петербурга
3:51
День Победы глазами туристов: Тысячи иностранцев приехали в РФ на главный праздник страны
3:30
Гороскоп на 9 мая: Львы, доверьтесь божественному плану!
3:07
«Ку-ку, мой маленький!»: Истребитель ВКС РФ сопроводил ударный беспилотник ВВС США — видео
2:43
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» собрался во власть
2:27
Видео: Как Владивосток готовится встречать День Победы
2:02
Видео: Кокорин и Мамаев могут не доехать до колонии и вскоре выйти на свободу
1:39
Владимир Зеленский опубликовал фото со связной УПА*
1:23
Стало известно, сколько ветеранов Великой Отечественной войны живет в России
0:57
«Не смог пойти на такую жертву»: Дима Билан рассказал, почему не женился
0:42
Видео: Петербурженка забыла о воспитании маленькой дочери из-за любви к крысам
0:30
Новый министр Норвегии разрешила людям пить, курить и есть мясо «сколько хочется»
0:21
Бортич похвасталась поездкой на родину в Белоруссию со своим возлюбленным
0:04
«Сенсация — 2!» Финал Лиги чемпионов разыграют клубы из Англии — видео
0:02
Пять решений советских конструкторов, которые помогли победить в войне
23:31
Фото: Непогода могла стать причиной смертельного ДТП в подмосковной Лобне
23:14
Ефремов-младший крутит тайный роман со звездой «Орла и решки»?
22:59
МИД РФ требует расследовать избиение корреспондента РИА Новости в Париже

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

27 работ Пятого канала вышли в финал ежегодного конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд». Пятый канал стал финалистом в рекордном количестве номинаций.

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама