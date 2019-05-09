Видео: Кокорин и Мамаев могут не доехать до колонии и вскоре выйти на свободу

Приговор по самому скандальному делу последних месяцев Кокорина и Мамаева оставил чувство незавершенности. Хулиганы получили реальные сроки. 18 и 17 месяцев колонии. Плюс месяц — за стул. Но с учетом времени в СИЗО — полгода. Да и до колонии могут не доехать, если адвокаты умело подадут апелляцию. Есть и вовсе шанс на УДО — к началу нового футбольного сезона. Как уже шутят — строже других наказан стул — вещдок постановили уничтожить.

Из суда — в автозаз, и снова в СИЗО. Скандальный матч длинною в семь месяцев завершился для футболистов реальными сроками. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл — по полтора года, хавбек «Краснодара» Павел Мамаев — год и пять месяцев колонии общего режима. На оглашение приговора спортсмены прибыли веселым, шутили и улыбались. Последнее слово судьи встречали с угрюмыми лицами, опустив головы. Адвокаты готовятся к апелляции.

«Апелляцию подадим обязательно, приговор построен на показаниях потерпевших, приговор формальный», — говорит адвокат Александра Кокорина — Татьяна Стукалова.

Семьи футболистов также шокированы приговором. Матери братьев Кокориных стало плохо после оглашения приговора, да и супруги спортсменов, похоже, ожидали наказания помягче. Они спешат поскорее покинуть здание суда. А вот коллеги по спортивному цеху настроены позитивно.

Тренерский штаб более сдержан, но подтверждает — Александра Кокорина, его контракт с «Зенитом» истекает летом, рады видеть в составе нынешнего чемпиона российской футбольной лиги.

«Кокорина я хотел бы видеть. На следующей неделе после встречи с руководством мы будем понимать кого и сколько игроков мы можем взять, и будем от этого отталкиваться, с кем мы можем расстаться», — сказал главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Судя по приподнятому настроению сегодняшним утром, Кокорин и Мамаев ждали приговора помягче. Особенно когда позже стало известно — одно из отягчающих обстоятельств обвинения в хулиганстве, предварительный сговор, суд не усмотрел. Но поблажек не было. Виновны. Зато потерпевшая сторона, например, чиновник Минпромторга Пак приговором удовлетворен.

Криминальные похождения Кокориных и Мамаева начались после игры «Зенита» и «Краснодара» в Питере. Друзья, на поле выступавшие соперниками, после отправились праздновать в Москве. И утром 8 октября. Сначала повздорили с водителем телеведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком — конфликт закончился дракой.

В распоряжении 5-tv.ru имеется запись камер наблюдения, где видно, как футболисты ударами гоняют мужчину по тротуару у ресторана. А потом в другом кафе Кокорин-старший ударил стулом Дениса Пака.

О скандале быстро стало известно, и дебоширы сами явились в полицию, не дожидаясь объявления в розыск. Но, кажется, рассчитывали отделаться наказанием попроще. Кстати, стул, которым Кокорин бил Пака, суд постановил уничтожить. До сегодняшнего дня он хранился как улика.

Не исключено, что в колонии Кокорин И Мамаев пробудут недолго. С октября они находятся в СИЗО, а там один день считается за полтора. Выходит, десять с половиной месяцев. А учитывая время, которое потребуется на апелляции и возможность условно-досрочного освобождения, до колонии футболисты могут и вовсе не доехать, и вскоре выйти на свободу.