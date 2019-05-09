Модельное агентство признало «Мисс Вселенную» полной из-за лишнего килограмма

Колумбийская модель, победительница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2014» Паулина Вега перешла в категорию плюс-сайз после того, как набрала один лишний килограмм. Об этом девушка сообщила в социальных сетях.

Спустя несколько лет после победы в международном конкурсе, модель заключила контракт с американским модельным агентством. Три месяца Вега придерживалась напряженного рабочего графика: путешествовала по всему миру, участвовала в многочисленных съемках. И как только вернулась в Нью-Йорк, Паулина обнаружила, что прибавила в весе.

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Впрочем, саму девушку это нисколько не смутило. В своем микроблоге она пишет, что была удовлетворена своей фигурой. А вот в модельном агентстве сочли изменения в весе критическими, и перевели «Мисс Вселенную» в категорию плюс-сайз из-за одного лишнего килограмма.

Это расстроило Вегу и заставило переосмыслить отношение к модельной индустрии, пишет Lenta.ru.

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