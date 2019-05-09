Путин поздравил руководство Израиля с годовщиной независимости

Владимир Путин поздравил руководителей Израиля с 71-й годовщиной независимости республики. Об этом рассказывается в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Поздравление обращено к президенту республики Реувену Ривлину и главе правительства Беньямину Нетаньяху.

«Символично, что в этом году национальный праздник вашей страны совпадает с Днем Великой Победы, которая избавила мир от фашистской чумы и спасла еврейский народ от истребления» , — подчеркнул президент России.

Кроме того, Владимир Путин заострил внимание на том, что РФ, как и прежде, будет прилагать усилия для мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Это обеспечит безопасность и стабильное развитие как Израиля, так и других стран региона.

Согласно еврейскому календарю, независимость Израиля был провозглашена 5 числа месяца ияра 5708 года, после истечения срока действия британского мандата на Плаетсину. Каждый год дата выпадает на разные дни григорианского календаря, и в этом году 5 ияра пришлось на 10 мая. Однако, День независимости никогда не празднуют по пятницам, субботам и воскресеньям из-за религиозных обычаев. Таким образом, в 2019 году День независимости пришелся на 9 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль и Палестина сложили оружие.