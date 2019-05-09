КНДР запустила неустановленные снаряды 9 мая

Армия КНДР запустила снаряды неизвестного типа и назначения утром 9 мая, сообщает агентство Ренхап. Пуски неустановленных снарядов произошли в восточном направлении около 08:30 по московскому времени. Об это акции также сообщает Комитет начальников штабов Республики Корея. Иной информации не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КНДР проводила пуски ракет 4 мая — тестировались дальнобойные ракетные орудия. Пуски производились в сторону Восточного (Японского) моря, факт стрельб подтвердил Ким Чен Ын. По его словам, подобные учения необходимы, чтобы отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность республики .