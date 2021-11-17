Озвученная Вангой эпидемия мгновенной старости захватит планету уже к 2088 году

Предсказанная прорицательницей Вангой эпидемия мгновенной старости может захватить человечество уже через 70 лет. Ранее не изученное заболевание будет поражать организмы молодого поколения.

Парни и девушки буквально на глазах буду превращаться в пожилых, с ослабленным иммунитетом людей. Тем не менее согласно предсказанию болгарской целительницы, медицина научится лечить подобный недуг.

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Значительная часть прогнозов Ванги, скончавшейся в 1996 году, сбывалась. Так, она предвидела потрясшее весь мир обрушение небоскребов в Нью-Йорке в 2011 году, в результате которого погибли около трех тысяч человек. Кроме того, слепая женщина прогнозировала, что президентом Украины станет Владимир Зеленский.

Тем не менее до настоящего времени многие ее предсказания остались нерасшифрованными.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что племянник открыл неизвестное предсказание Ванги, которое он хранил много лет. Болгарская ясновидящая Ванга оставила после себя немало сбывшихся пророчеств, недавно стало известно еще об одном ее видении нашего будущего.