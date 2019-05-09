Суд в Черногории признал двух россиян виновными в попытке госпереворота

Высший суд Черногории признал двух граждан РФ — Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова — виновными в попытке осуществить государственный переворот осенью 2016 года с тем, чтобы якобы помешать бывшей югославской территории стать членом НАТО, передает URA.RU.

По мнению черногорского правосудия, россияне якобы пытались запугивать и подкупать местных граждан, угрожали их здоровью и жизни, стремились поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление ее в Североатлантический альянс.

Шишмакова и Попова заочно приговорили к 15 и 12 годам тюремного заключения, соответственно.

Остальные фигуранты дела также были признаны виновными и получили разные сроки лишения свободы.

Ранее власти Черногории «увидели руку Москвы» и бездоказательно обвинили некие «российские властные структуры» в причастности к попытке переворота в стране осенью 2016 года. При чем такое заявление прозвучало сразу после публикации The Sunday Telegraph, в которой утверждалось, что к попытке покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и плану госпереворота якобы причастны российские спецслужбы.

В июле 2017 года Подгорица присоединилась к НАТО, став ее 29-м членом.