Ежегодный парад старинных автомобилей «Ретромотор» прошел в Москве в честь Дня Победы. В уже ставшем традиционном мероприятии приняли участие несколько десятков владельцев ретро-машин.

Сначала водители совершили автопробег по столице, а затем расположились на Краснодарской улице — на основной территории «Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов». Ознакомиться и сфотографироваться с раритетными машинами могли все желающие.

Акция «Ретромотор» проводится более 30 лет. Обычно парад организуется на 9 мая и в День города. Среди старинных автомобилей всегда можно увидеть ГАЗ-М-20 «Победа», «Москвич», «ГАЗ-21 „Волга“», «Запорожец» и многие другие.

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