Прямая трансляция акции «Бессмертный полк» в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму

Трансляция закончена

В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всей России 9 мая проходит акция «Бессмертный полк». Миллионы людей с гордостью несут сегодня фотографии своих родственников, спасших Родину и человечество от фашизма.

Самое многочисленное шествие наблюдается в Москве. К колонне по традиции присоединился и президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича. Всего в прошлом году в столице в акции приняли участие 1,2 миллиона человек.

Московская акция является наиболее масштабной. В разных точках столицы работают корреспонденты МИЦ «Известия» Руслан Смыков, Алексей Лазуренко, Елена Хмура, Ксения Солдатова, Анастасия Серманова

В городе на Неве, пережившем страшную блокаду, памятное шествие проходит через Невский проспект к Дворцовой площади. В нем примет участие и глава города Александр Беглов. Всего в 2018 году в «Бессмертном полку» прошли более одного миллиона петербуржцев. В Петербурге за шествием наблюдает корреспонденты МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев и Максим Облендер.

«Людские реки» текут во всех городах, селах, деревнях России. В колоннах идут и стар, и млад, в глазах у людей — благодарность за мирное небо и восхищение мужеством фронтовиков и тех, кто ковал Победу в тылу.

Пямятные акции проходят сегодня и в Крыму. Город-герой Севастополь отмечает 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских войск. О них в прямых включениях расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц.

«Бессмертный полк» обрел официальный общероссийский статус в 2015 году, и с тех пор проходит также в большинстве стран мира. 5-tv.ru рассказывал, кто и зачем запустил самую масштабную акцию памяти в мире.