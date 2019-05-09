Прямая трансляция акции «Бессмертный полк» в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму

, 14:30 Live 997

Во всех уголках нашей страны люди отдают дань подвигу своих родственников, победивших фашизм.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, Пятый канал

Трансляция закончена

В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всей России 9 мая проходит акция «Бессмертный полк». Миллионы людей с гордостью несут сегодня фотографии своих родственников, спасших Родину и человечество от фашизма.

Самое многочисленное шествие наблюдается в Москве. К колонне по традиции присоединился и президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича. Всего в прошлом году в столице в акции приняли участие 1,2 миллиона человек.

Московская акция является наиболее масштабной. В разных точках столицы работают корреспонденты МИЦ «Известия» Руслан Смыков, Алексей Лазуренко, Елена Хмура, Ксения Солдатова, Анастасия Серманова

В городе на Неве, пережившем страшную блокаду, памятное шествие проходит через Невский проспект к Дворцовой площади. В нем примет участие и глава города Александр Беглов. Всего в 2018 году в «Бессмертном полку» прошли более одного миллиона петербуржцев. В Петербурге за шествием наблюдает корреспонденты МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев и Максим Облендер.

«Людские реки» текут во всех городах, селах, деревнях России. В колоннах идут и стар, и млад, в глазах у людей — благодарность за мирное небо и восхищение мужеством фронтовиков и тех, кто ковал Победу в тылу.

Пямятные акции проходят сегодня и в Крыму. Город-герой Севастополь отмечает 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских войск. О них в прямых включениях расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц.

«Бессмертный полк» обрел официальный общероссийский статус в 2015 году, и с тех пор проходит также в большинстве стран мира. 5-tv.ru рассказывал, кто и зачем запустил самую масштабную акцию памяти в мире.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:20
«Остановись!»: Фанаты Юли Волковой умоляют ее отказаться от уколов красоты
18:11
Эксперт: Демократы хотят максимально медиатизировать доклад Мюллера
18:00
Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади
17:53
Видео: Российские хоккеисты поклонились мемориалу советским воинам в Словакии
17:44
Газ в лицо, плевки и драки: Как националисты в Незалежной мешают Дню Победы
17:39
Сильный дождь с градом обрушился на Москву во время шествия «Бессмертного полка»
17:36
В Совфеде оценили критику командой Зеленского закона о языке
17:27
Парад старинных автомобилей «Ретромотор» прошел в Москве в честь 9 мая — видео
17:19
Трогательное видео: Сын Лазарева поздравил подписчиков с Днем Победы песней
17:10
Экс-девушка Pharaoh показала, как экстремально водит авто
17:02
Суд в Черногории признал двух россиян виновными в попытке госпереворота
16:57
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
16:47
Салют и полторы тысячи фейерверков озарят вечернее небо в Петербурге 9 мая
16:38
Он что умер? — подписчики высмеяли сентиментальный коллаж Аланы Мамаевой
16:30
На каких основаниях Китаю предсказали крупнейший в истории дефолт — видео
16:20
«Нас невозможно наклонить и свергнуть»: Лукашенко о перевороте в Белоруссии
16:11
Видео: Двух любительниц фотографий в бикини смыло волной на Гавайях
16:03
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Егора Стрекальцова
15:48
Видео: Самую длинную в России георгиевскую ленту развернули в Севастополе
15:40
Высокий уровень погодной опасности ожидает Москву 9 и 10 мая

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама