«Остановись!»: Фанаты Юли Волковой умоляют ее отказаться от уколов красоты

Поклонники бывшей солистки группы «Тату» Юлии Волковой просят ее перестать прибегать к услугам косметологов, которые своими уколами красоты изменили лицо девушки до неузнаваемости.

При этом сама певица, по всей видимости, результатом довольна. Она разместила в Instagram фото из клиники, которую посещает уже не первый год. В подписи к снимку она высказала своим врачам благодарность за «эстетическое удовольствие» от всего, что они с ней делают.

Instagram @official_juliavolkova

Но фанаты не разделили восторга артистки. Они считают, что когда-то красивое, естественное лицо теперь стало резиновым. Впрочем, подобные комментарии быстро удаляются из аккаунта 34-летней певицы.

Ранее Волкова, мама двоих детей, похвасталась, что смогла похудеть до заветных 45 килограммов. Как сообщал 5-tv.ru, певица заявляла, что ей приходится уделять внешнему виду много времени, так как фанаты следят за ее преображениями.