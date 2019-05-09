«Весна, Весна, Любовь» — Подписчики в восторге от романтического фото Водяновой

, 19:30 Фото 4 590

На снимке, которым супермодель поделилась в Instagram, Наталья и ее возлюбленный Антуан пожирают друг друга взглядом.

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Фото, видео: Instagram @natasupernova

Наталья Водянова поделилась с подписчиками в Instagram романтическим фото из Нью-Йорка, где она проводит майские праздники со своим гражданским мужем, французским бизнесменом Антуаном Арно.

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На снимке Наталья и Антуан стоят посреди весенней улицы очень близко друг к другу, глядя трогательно друг другу в глаза и разговаривая о чем-то. На Водяновой при этом ярко-фиолетовый наряд, который очень понравился ее поклонницам.

instagram @ natasupernova

«Невероятно красивая счастливая пара»

«Ах, Весна, Весна, Любовь…»

«Такие красивые, легкие, ни грамма пафоса, настоящие!»

«Ах, какой взгляд!»

«Вы двое даете мне надежду, что любовь действительно существует».

«И это мама пятерых детей! Обалдеть, какая красотка», - восхищаются комментаторы.

Нашлись и такие, кто, внимательно изучив все детали фото, разглядел некие едва уловимые изменения в фигуре супермодели.

«Наташа, Вы такая красивая пара! Кажется, что вы ожидаете еще одного чудесного ангелочка».

«Кажется, в семье ожидается пополнение», — пишут они.

Стоит отметить, что это была бы уже шестая беременность Водяновой. У 37-летней модели трое детей от первого брака — сыновья Лукас и Виктор и дочь Нева, еще двоих мальчиков — пятилетнего Александра и двухлетнего Романа — Наталья растит с Антуаном Арно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники отчитали Водянову за картину с изображением обнаженной пары на стене перед пятилетним ребенком.

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