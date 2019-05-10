США расширят список государств, подозреваемых в манипуляциях с валютой

Минфин США заподозрил российские власти в намеренных манипуляциях со своей валютой. В финансовом ведомстве Соединенных Штатов полагают, что РФ таким образом пытается достичь торговых преимуществ, сообщает URA.RU.

Американский Минфин планирует включить Россию и еще семь стран в черный список, в котором уже фигурируют двенадцать государств. Отмечается, что «на заметку» могут поставить Индонезию, Ирландию и Малайзию, а также Вьетнам и Таиланд.

Несмотря на то, что внесение в список не подразумевает под собой юридических последствий, страны, включенные в него, могут ощутить на себе рыночные последствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали условие для снятия санкций с России. Заявление об условии снятия антироссийских ограничительных мер было сделано по итогам встречи президента США Дональда Трампа с главой правительства Словакии Петером Пеллегрини.