Оксана Акиньшина вернулась в форму: первое фото в купальнике после рождения сына

Оксана Акиньшина опубликовала первое фото в купальнике после рождения сына

Актриса Оксана Акиньшина в первый раз после рождения четвертого ребенка отправилась на курорт. Звезда опубликовала фото в купальнике, продемонстрировав вернувшуюся в форму фигуру после родов.

Новое фото Оксаны Акиньшиной. Instagram*/ akinshok2013

На снимке 39-летняя актриса позирует без макияжа, с распущенными волосами и в солнцезащитных очках, поставив левую ногу на деревянное ограждение. Акиньшина выбрала для отдыха купальник, который подчеркнул ее фигуру.

Одним из первых на публикацию отреагировал Данила Козловский. Звезда оставил восторженное эмодзи.

Многие пользователи также оценили фигуру Акиньшиной. Подписчики оставили массу позитивных комментариев о том, как быстро актриса восстановилась после родов. Некоторые так же отметили, что Оксана буквально светится от счастья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иван Янковский показал домашнее видео с сыном. На нем старший сын актера Олег сделал папу клиентом собственного барбершопа. Янковский и его жена Диана Пожарская нечасто делятся с фанатами деталями семейной жизни и практически не показывают лица детей.

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