Самолет авиакомпании «Mahan Air» в четверг, 9 мая, экстренно вернулся в столичный аэропорт «Внуково» из-за технических неисправностей, которые возникли через 43 минуты после вылета.

Во время полета командир А-320 обнаружил проблемы в контроле управления закрылками и принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Какое количество пассажиров было на борту информации не поступало.

Как стало известно 5-tv.ru, рейс Москва — Тегеран благополучно приземлился в столичной воздушной гавани в 12.13 по московскому времени.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможных ошибках пилотов SSJ-100 рейса Москва — Мурманск, которые привели к трагедии в аэропорту «Шереметьево».