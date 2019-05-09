Заслуженный пилот назвал возможные ошибки экипажа Superjet 100

Заслуженный пилот, член совета высшего офицерского состава общероссийской организации «Офицеры России» Юрий Сытник рассказал ФАН о возможных ошибках экипажа Sukhoi Superjet 100 после вылета из «Шереметьево».

По словам эксперта, потеря связи с землей и отключение автоматики могло произойти из-за того, что командир воздушного судна не выключил первые комплекты автопилота и локатора, а также один из комплектов радиостанции.

Сытник отметил, что во время испытаний SSJ за годы эксплуатации более десяти раз попадала молния, и это не приводило к отказам оборудования на борту.

«Летчики-испытатели конкретно летали, искали грозовые облака, молнии, смотрели, что будет с самолетом. И ничего не происходило», — заявил он.

Ранее стало известно, что расшифровка речевого и параметрического самописцев сгоревшего самолета завершена. Запись должна помочь в расследовании аварийной посадки лайнера «Аэрофлота» 5 мая, в результате которой Superjet 100 загорелся. В катастрофе погиб 41 человек.

5-tv.ru публиковал переговоры командира самолета Дениса Евдокимова с диспетчерской службой аэропорта «Шереметьево». Пилот сообщил о падании молнии, но не назвал критическими полученные повреждения.