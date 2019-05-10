Работники ЖКХ нагрянули в квартиру петербурженки, которая воспитывала восьмилетнюю в ужасающих условиях. После того, как школьницу забрали в больницу, рабочие взялись за генеральную уборку помещения.

На кадрах, снятых 5-tv.ru, видны сотни крыс, которые буквально захватили жилье. Они устроили гнезда среди всевозможного хлама, который женщина притащила к себе домой. Животные кажутся совсем ручными и не боятся посторонних людей.

Желая показать миролюбивый характер питомцев, мать девочки охотно берет их на руки. Она не видит ничего зазорного в том, что следы жизнедеятельности крыс находятся среди игрушек, а сами грызуны получают больше внимания, чем ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал, что социальные службы вынудили хозяйку квартиры навести порядок и избавиться от крыс, чтобы вернуть дочь.