Звезда «Универа» Настасья Самбурская, заявившая об уходе из Московского Театра на Малой Бронной не собирается «гасить» конфликт с режиссером Антоном Яковлевым. По ее словам, именно его поведение и отношение к ней стало причиной ее решения уйти из театра. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Сообщается, что режиссер якобы предложил решить дело миром, но Настасья обвинила его в «завышенном чувстве собственной значимости» и опубликовала переписку с режиссером в своем Instagram. Антон Яковлев, кстати попросил, не переводить их конфликт в публичное пространство, и намекая на то, «что они оба знают в чем дело», предложил обсудить ситуацию в деловом ключе «без истерик и хамства».

В ответ на сообщение режиссера, Настасья разразилась очередным обвинением.

Instagram @samburskaya

«Вам не нужно было завершение на дружеской волне. Посыл вашего письма в том, что вы делаете так, как вам удобно… И посоветоваться со мной все-таки стоило, несмотря на упорное отрицание того, что я тоже часть этого Театра. Я туда не побаловаться забежала, а играла десять лет и имею армию поклонников», — написала Самбурская.

Звезда «Универа» полагает, что ввести на ее роли новую актрису можно было, дождавшись ее официального ухода в августе, о котором она заранее объявила. Но Настасья уверена, Яковлев намеренно «выжал» ее из театра якобы воспользовался служебным положением и связями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в чем видит причину конфликта режиссер Антон Яковлев.