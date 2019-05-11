Появились редкие кадры секретной ракеты США с шестью лезвиями

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Hellfire R9X уже несколько лет используется американскими военными при особых обстоятельствах. Так, оружие применялось во время боевых операций в Ираке, Сирии, Йемене, Сомали и Ливии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @Charles_Lister, @Gizmodo, @tobiaschneider

В сети появились фотографии секретной ракеты США Hellfire R9X, которая уже несколько лет используется американскими военными в исключительных обстоятельствах, например, если точно известно местонахождение лидера террористов.

Как отмечает издание The Wall Street Journal, оружие применялось во время боевых операций в Ираке, Сирии, Йемене, Сомали и Ливии.

arstechnica.com / Martin Longbow

Особенность ракеты заключается в том, что она может уничтожить потенциальную цель не при помощи взрывчатки, а благодаря шести мощным лезвиям, которые способны нанести серьезный ущерб всего за несколько секунд.

Отмечается, что оружие было сконструировано еще по приказу президента Барака Обамы, чтобы уменьшить ущерб мирному населению во время борьбы с противником. Мощный боеприпас был создан на основе ракеты вооруженных сил США AGM-114 Hellfire.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США запустили баллистическую ракету с борта подводной лодки.

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