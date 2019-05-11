«На связи с онкологом»: Сенчукова рассказала, как ей удалось вылечиться от рака

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По словам певицы, своевременное лечение помогло устранить страшные симптомы заболевания.

Фото: Instagram @nsenchukova_official

Российская певица, жена солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина Наталья Сенчукова призналась, что вместе с мужем долгое время боролась с раком кожи. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, звезды не сдавались и смогли добиться желаемого результата: через некоторое время они полностью излечились от онкологического заболевания. Справиться с тяжелыми симптомами им помогли рекомендации медиков и планомерное лечение.

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Сейчас артисты регулярно проходят обследование в клинике и следят за своим здоровьем, а на своем примере учат поклонников заботиться о собственном организме. Так, по словам певицы, она часто дает подписчикам небольшие консультации в социальных сетях, во время которых рассказывает о правильном образе жизни. В частности, она призывает фанатов избегать ее ошибок и не проводить много времени на солнце, не используя специальных кремов.

«Люди пишут в соцсетях и просят подсказать, в какую больницу, к какому врачу обратиться. Я веду с ними переписку, даю советы, основываясь на собственном опыте. Я на связи с онкологом, поэтому высылаю ему скрины текстов сообщений – он помогает и направляет людей», — цитирует Сенчукову Starhit.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса театра и кино Кристина Кузьмина, известная по роли в фильме «Мы из будущего-2», рассказала о своей борьбе с раком.

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