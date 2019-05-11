Завораживающее видео: Очевидцы сняли гигантский водяной столб в центре Сингапура

Очевидцы засняли и разместили в интернете завораживающее видео природного явления в центре Сингапура в субботу, 11 мая. Рядом с паромным терминалом Танджонг Пагар от воды в небо поднимался вращающийся водяной столб.

Явление напоминало торнадо, но, как потом объяснили специалисты, это иное природное явление, периодически возникающее в этом районе во время дождей, когда восходящими потоками воздуха пода поднимается к облакам.

Узкий водяной столб медленно двигался рядом с судами то пропадая, то вновь появляясь. По словам очевидцев, длилось это в течение 15-20 минут, после чего с небес хлынул сильный ливень.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как на видео удалось снять процесс зарождения настоящего торнадо.