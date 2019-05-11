Валерий Меладзе уже несколько лет живет в браке с Альбиной Джанабаевой, но при этом не забывает свою первую супругу — Ирину Меладзе (Малухину). В мае певец посетил Париж в рамках своего европейского турне и устроил обед с экс-супругой и двумя дочерями: Софико и Ингой. Об этом стало известно из Instagram Софико, которая засняла «воссоединившуюся» семью за трапезой.

«Драгоценные минуты», — написала она на видео, выложенном в сторис.

Пользователи сети начали гадать — а была ли на обеде Джанабаева? Некоторые решили, что она просто не попала в кадр, другие сошлись на том, что экс-солистка «ВИА Гра» не стала мешать семейному обеду.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джанабаева опубликовала фото с Валерием Меладзе в Милане — пользователи начали обсуждать ее внешность без макияжа.