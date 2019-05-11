Глава МИД Японии назвал условие ратификации мирного договора с Россией

Мирный договор между Россией и Японией должен удовлетворять обе стороны, в противном случае он не будет ратифицирован. Об этом заявил по возвращении из Москвы на родину министр иностранных дел Японии Таро Коно.

«Так как договор не может быть ратифицирован, если парламенты обеих сторон не примут его, то нам необходимо рассматривать различные конфигурации и продвигать переговоры для того, чтобы обе стороны были им удовлетворены», — цитирует Коно РИА Новости.

Впрочем, по окончании встречи министров иностранных дел двух стран 10 мая было объявлено, что прогресса в урегулировании расхождений по вопросам мирного договора достичь не удалось. Таро Коно отметил, что собирается «по возможности скорее продвигать переговоры».

Речь идет о договоре, который СССР и Япония так и не заключили после окончания Второй мировой войны. Камнем преткновения стали российские острова Южной Курильской гряды.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что подразумевал Таро Коно под «резкими высказываниями» на переговорах в Москве.