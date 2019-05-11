Марию Бутину перевели из СИЗО в американскую тюрьму

Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам заключения переведена из СИЗО города Александрия, где она находилась на время суда, в тюрьму Northern Neck в Вирджинии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных пенитенциарного учреждения. Это произошло в пятницу, 10 мая, около 20 часов по местному времени (11 мая около 3 часов по московскому).

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Как ранее сообщал 5-tv.ru, 30-летнюю гражданку РФ Марию Бутину арестовали в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе на территории США в интересах другого государства. 26 апреля 2019 суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы, часть из которых она уже провела за решеткой. Таким образом, Бутина должна выйти на свободу 5 ноября. В Москве все обвинения в адрес россиянки называют сфабрикованными и требуют ее освобождения.

Мария Бутина после суда заявила, что в тюрьме продолжит изучение духовной литературы и российских классиков.