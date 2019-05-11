Героиня Шарлиз Терон может получить свой спин-офф «Форсажа»

Героиня Шарлиз Терон из фильма «Форсаж-8» может получить свой спин-офф. Такую возможность, по слухам, рассматривают создатель франшизы, перед которыми стоит задача дальнейшего ее расширения, — сообщает между строк The Hollywood Reporter.

Однако официальных объявлений о запуске такого проекта пока не было. Возможно, вопрос прояснится после выхода на экраны 1 августа 2019 года другого спин-офф «Форсажа» — картина «Хоббс и Шоу», в которой которых рассказывается о событиях, происходящих с героями Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема спустя два года после «Форсажа-8».

Шарлиз Терон в фильме играла главную антагонистку Доминика Торетто, в роли которого выступил Вин Дизель, — гениальную хакершу Сайфер. В конце разоблаченной злодейке удается скрыться от возмездия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вышел трейлер картины «Форсаж: Хоббс и Шоу».